    代駕突打噴嚏昏倒！保時捷撞變電箱 車頭毀、百戶停電恐慘賠

    2025/10/10 14:41 記者蔡淑媛／台中報導
    白色保時捷撞變電箱車禍，造成黎明路週邊上百戶停電。（翻攝自threads）

    白色保時捷撞變電箱車禍，造成黎明路週邊上百戶停電。（翻攝自threads）

    台中南屯區今天凌晨發生一輛保時捷撞變電箱車禍，造成黎明路週邊上百戶停電，警方獲到場調查，竟是代駕惹禍，蘇姓男子代駕途中突然身體不適，咳嗽又打了個噴嚏就暈倒，失控撞車、撞變電箱，車主乘客發現要控制方向盤已經來不及，這輛肇事保捷為Macan S，要價300多萬，車頭毀損加上可能面臨停電賠償，恐讓代駕頭大了。

    這名賴姓車主也將過程PO上網，請了代駕開車載他回家，代駕男子先開始咳嗽，接著車子就往右偏、擦撞到路邊車輛，發現後馬上警告代駕，不料轉頭看到代駕時，對方已經暈倒了，車子又往左方，朝著變電箱撞去，「企圖要轉回方向盤，但為時已晚！」

    警四分局今天凌晨1時50分接獲報案，南屯區黎明路一段1040號前發生自撞車禍事故，到場後發現是36歲的蘇姓男子駕駛保時捷休旅車，搭載40歲的賴姓男子沿黎明路北往南往文昌街方向行駛，行經事故地點時車輛失控碰撞路邊停放的自小客車，再碰撞台電變電箱，還一度造成附近住戶停電。蘇男腳部擦挫傷，賴男未受傷，均未送醫。

    警方到場對蘇男酒測數值為0，檢視車內沒有涉毒跡象，2人也沒有毒品紀錄，進行蒐證與處理，調閱路口監視器，還原事發經過；受損的變電箱，台電在凌晨5時5分修復，另造成路牌歪斜及地面髒污，也通報市府相關局處處置，至於詳細肇事原因、責任歸屬仍有待釐清。

    蘇姓男子代駕途中昏倒，先擦撞路邊車輛，再撞變電箱，造成上百戶停電。（記者蔡淑媛翻攝）

    蘇姓男子代駕途中昏倒，先擦撞路邊車輛，再撞變電箱，造成上百戶停電。（記者蔡淑媛翻攝）

    代駕男子開白色保時捷撞變電箱車禍，造成週邊上百戶停電，蟦車主也上網PO出事發經過。（翻攝自threads）

    代駕男子開白色保時捷撞變電箱車禍，造成週邊上百戶停電，蟦車主也上網PO出事發經過。（翻攝自threads）

    蘇姓男子代駕途中昏倒，先擦撞路邊車輛，再撞變電箱，造成上百戶停電。（記者蔡淑媛翻攝）

    蘇姓男子代駕途中昏倒，先擦撞路邊車輛，再撞變電箱，造成上百戶停電。（記者蔡淑媛翻攝）

