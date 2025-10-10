為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    有詐！苗栗市公所、頭份市公所偽官方群組瘋傳 點連結恐洩個資

    2025/10/10 15:25 記者彭健禮／苗栗報導
    假苗栗市公所官方line群組。（翻攝苗栗市公所臉書）

    網路詐騙無孔不入，苗栗縣苗栗市公所、頭份市公所，近日皆遭冒名成立偽官方LINE群組，借課程、活動報名，騙取民眾個資，兩公所也緊急報警，並在官方網站、臉書粉絲團澄清，籲請民眾勿加入，避免遭騙受害。

    苗栗市公所於4日發現冒用市公所標誌的臉書，發布各種研習課程，民眾點選課程圖片後，自動連結加LINE好友，對方要求填寫資料，並進一步提供課程、費用等。

    苗栗市公所在官網澄清，強調並沒有辦理類似的課程，也沒有成立LINE群組，籲請千萬不要相信、不點連結、不提供個資，市公所不會透過LINE主動加好友，或要求任何匯款、資料填寫。

    無獨有偶，頭份市公所也於今（10）日發現網上流傳以「頭份市公所-緣頭小份」之LINE群組，邀請民眾報名參加秋季育樂健身活動。公所也緊急宣布告知，此非公所建置的群組，為恐有心人建置作非正當用途，請鄉親勿加入，避免遭有心人設計利用。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    假的頭份市公所官方line群組。（圖由頭份市公所提供）

