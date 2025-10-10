高雄鼓山公寓火警 1男被救出送醫

鼓山區民利街1棟公寓國慶日中午發生火驚，警消獲報前往滅火並進行交通管制。（民眾提供）

今（10）日國慶日舉國歡騰之際，高雄市鼓山區民利街1棟公寓中午12點左右發生火警，警消獲報前往時，公寓5樓不斷竄出濃煙，火勢約20多分鐘內撲滅，救出1名林姓男租客（47歲），林男被救出時生命跡象穩定並送醫救治，由於林男日前才發生感情糾紛被送醫，警方不排除朝自行縱火方向偵辦。

據了解，被救出的林男原與女友同住，2天前倆人鬧分手曾發生激烈爭吵，當時有民眾報案，警方曾前往並將情緒激動的林男送醫，未料今天中午突然發生火警，當時房內只有林男在家，幸好消防人員迅速撲滅火勢，找到林男時生命跡象穩定、傷勢無大礙，並送醫救治。

警方表示，經了解林男疑似因感情糾紛自行引燃火勢，現場僅有林男1人受傷，經送醫救治無礙，全案依公共危險罪嫌將林男移送高雄地檢署偵辦。

