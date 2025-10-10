為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    高雄鼓山公寓火警 1男被救出送醫

    2025/10/10 14:48 記者許麗娟／高雄報導
    鼓山區民利街1棟公寓國慶日中午發生火驚，警消獲報前往滅火並進行交通管制。（民眾提供）

    鼓山區民利街1棟公寓國慶日中午發生火驚，警消獲報前往滅火並進行交通管制。（民眾提供）

    首次上稿：13:55
    更新時間：14:48

    今（10）日國慶日舉國歡騰之際，高雄市鼓山區民利街1棟公寓中午12點左右發生火警，警消獲報前往時，公寓5樓不斷竄出濃煙，火勢約20多分鐘內撲滅，救出1名林姓男租客（47歲），林男被救出時生命跡象穩定並送醫救治，由於林男日前才發生感情糾紛被送醫，警方不排除朝自行縱火方向偵辦。

    據了解，被救出的林男原與女友同住，2天前倆人鬧分手曾發生激烈爭吵，當時有民眾報案，警方曾前往並將情緒激動的林男送醫，未料今天中午突然發生火警，當時房內只有林男在家，幸好消防人員迅速撲滅火勢，找到林男時生命跡象穩定、傷勢無大礙，並送醫救治。

    警方表示，經了解林男疑似因感情糾紛自行引燃火勢，現場僅有林男1人受傷，經送醫救治無礙，全案依公共危險罪嫌將林男移送高雄地檢署偵辦。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播