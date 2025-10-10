為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台中警酒駕撞孕婦想私了 法官斥「知法犯法」不給緩刑

    2025/10/10 13:12 記者陳建志／台中報導
    台中市蔡姓警員今年7月酒後駕車在潭子區撞上前方賓士車，法官斥知法犯法不給緩刑，判刑2月，併科罰金3萬元。（記者陳建志翻攝）

    台中市蔡姓警員今年7月酒後駕車在潭子區撞上前方賓士車，法官斥知法犯法不給緩刑，判刑2月，併科罰金3萬元。（記者陳建志翻攝）

    時任台中市警局和平分局谷關派出所蔡姓警員，今年7月酒後駕車，行經潭子區時撞上前方的賓士車，雖未造成傷亡，卻害車上林姓孕婦被嚇到「差點原地生產」，蔡員還一度希望私了，但對方仍報警，測出酒測值高達每公升0.76毫克，依公共危險罪移送法辦，台中地院審理時，蔡員希望法官給予緩刑機會，但法官認為他「知法犯法」，不宜宣告緩刑，判刑2月，併科罰金3萬元。

    蔡姓警員（34歲）今年7月11日晚間和友人聚餐後卻酒後駕車，行經潭子區圓通南路時撞上由陳姓男子駕駛，正在停等紅燈的賓士車，猛烈撞擊害車內林姓孕婦嚇了好大一跳，差點「原地生產」，幸好車禍未造成人員傷亡。蔡男肇事後不斷道歉哀求，希望能「私下解決」。

    員警獲報到場後，才發現竟是自己人，現場酒測後，酒測值高達每公升0.76毫克，訊後依公共危險罪移送法辦，台中市警局事後召開考績會，對蔡員記1大過並調地處分。

    台中地院法官審理後認為，酒後駕車所生的危害甚鉅、代價極高，政府已透過各類媒體宣導酒後駕車的危害性，被告雖為酒駕初犯，且無前科素行，偵查中並請求給予緩刑機會，但其身為執法警員，竟「知法犯法」，圖一時僥倖，以身試法而犯本案，加上酒測值不低，不宜宣告緩刑，以示懲儆，判刑2月，併科罰金3萬元。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播