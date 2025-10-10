台中警酒駕撞孕婦想私了 法官斥「知法犯法」不給緩刑

台中市蔡姓警員今年7月酒後駕車在潭子區撞上前方賓士車，法官斥知法犯法不給緩刑，判刑2月，併科罰金3萬元。（記者陳建志翻攝）

時任台中市警局和平分局谷關派出所蔡姓警員，今年7月酒後駕車，行經潭子區時撞上前方的賓士車，雖未造成傷亡，卻害車上林姓孕婦被嚇到「差點原地生產」，蔡員還一度希望私了，但對方仍報警，測出酒測值高達每公升0.76毫克，依公共危險罪移送法辦，台中地院審理時，蔡員希望法官給予緩刑機會，但法官認為他「知法犯法」，不宜宣告緩刑，判刑2月，併科罰金3萬元。

蔡姓警員（34歲）今年7月11日晚間和友人聚餐後卻酒後駕車，行經潭子區圓通南路時撞上由陳姓男子駕駛，正在停等紅燈的賓士車，猛烈撞擊害車內林姓孕婦嚇了好大一跳，差點「原地生產」，幸好車禍未造成人員傷亡。蔡男肇事後不斷道歉哀求，希望能「私下解決」。

請繼續往下閱讀...

員警獲報到場後，才發現竟是自己人，現場酒測後，酒測值高達每公升0.76毫克，訊後依公共危險罪移送法辦，台中市警局事後召開考績會，對蔡員記1大過並調地處分。

台中地院法官審理後認為，酒後駕車所生的危害甚鉅、代價極高，政府已透過各類媒體宣導酒後駕車的危害性，被告雖為酒駕初犯，且無前科素行，偵查中並請求給予緩刑機會，但其身為執法警員，竟「知法犯法」，圖一時僥倖，以身試法而犯本案，加上酒測值不低，不宜宣告緩刑，以示懲儆，判刑2月，併科罰金3萬元。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

