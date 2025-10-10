為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    疑未保持安全距離 阿里山公路大貨車超車遊覽車不慎釀擦撞

    2025/10/10 12:23 記者林宜樟／嘉義報導
    阿里山公路發生遊覽車與工程大貨車擦撞事故。（警方提供）

    阿里山公路發生遊覽車與工程大貨車擦撞事故。（警方提供）

    嘉義縣阿里山公路昨發生工程大貨車擦撞遊覽車事故，警方調查，事故起因為工程大貨車在超越遊覽車時未保持安全距離，導致雙方發生擦撞，幸好無人傷亡。

    竹崎分局昨接獲報案，台18線阿里山公路81.3公里處有交通事故，警方趕往現場處理，經調查，當時遊覽車正沿阿里山公路上山行駛，行經81.3公里處時，該路段設有避車道，遊覽車駕駛依規靠右行駛進入慢車道，方便後方車輛超車，但在避車道即將結束，遊覽車準備駛回主線車道時，後方一輛工程大貨車試圖超車，疑似因未注意車距及道路收窄情形，貨車車斗右側護欄擦撞到遊覽車左側後照鏡，造成車體受損。

    警方表示，現場無人員傷亡，雙方駕駛經酒測均為零，完成現場處理與事故紀錄，並迅速排除影響，恢復道路通行；警方提醒民眾，阿里山公路地勢蜿蜒多變，部分路段設有上坡慢車道，終點常縮減為單線行駛，行經山區道路時，務必保持安全距離，切勿在視線受限或車道縮減處貿然超車。

    工程大貨車超車時不慎撞上遊覽車。（警方提供）

    工程大貨車超車時不慎撞上遊覽車。（警方提供）

