    首頁 > 社會

    陳情人闖邱臣遠市長室遭壓制控警吃案 竹市警方回應了

    2025/10/10 12:51 記者洪美秀／新竹報導
    有網友在Threads發文指稱，參加彩虹同志遊行活動時，新竹市代理市長邱臣遠有參加，但邱在現場跟市議員或國民黨部的人，用訕笑語氣出口成髒，讓不少同志感到很不舒服，遊行活動結束後他到市長室反映，結果與代理市長的隨扈發生衝突，除被壓制還被言語嘲諷，到北門派出所製作筆錄時，他有指認該隨扈，並提出申訴，卻被警察局督察室告知「應該沒這個人，也沒有聽到那些話，市長室人很多，可能是秘書」的推諉之詞，讓他質疑警方吃案。

    警方表示，陳情者因不滿代理市長參加同志大遊行活動相關狀況，故進到市府欲向市長陳情，遭市長室秘書及警察局隨扈警衛人員等人發現後管束疏處，隨後通報北門派出所員警到場帶返所依法處理，陳情人事後於9月17、18及26、28日向市府民意信箱投訴，陳述疑似遭市府幕僚或秘書官員不當言語嘲諷要求道歉。

    經警方檢視相關執勤影像畫面，當日隨扈及現場安全維護人員執勤過程未見任何不當言語或輕蔑嘲諷情事，執勤過程符合警察法定職權與比例原則。

    第一警分局則稱，因陳情人闖進市長室時情緒較激動，且持刀械，並到市長室外花圃，疑有輕生舉動，經員警壓制後將其強制送醫，後續以無正當理由攜帶刀械依社會秩序維護法移送簡易法庭。這名網友的發文也引發關注，有不少網友留言及為其打氣。

