台61線芳苑段駕駛車停路肩 下車慘遭後車撞擊送醫不治

洪男的休旅車停路肩，下車攔車不幸遭後車撞死。（民眾提供）

台61線芳苑路段昨（9日）傍晚發生一起死亡車禍，一名洪姓男子因牙痛前往醫院就診，不明原因將車輛停靠路肩後，人站在車道上舉起雙手攔車，不幸遭後方來車撞擊，造成顱內出血身體多處骨折當場失去呼吸心跳，送醫急救仍不治。

警方調查，車禍發生於10月9日傍晚6時許，62歲洪姓男子開車沿台61線北上，行經195.2公里處時，不明原因將車輛停靠路肩，未擺放警示牌，人卻站在外側車道上，遭後方曾男駕駛車輛撞擊，洪男失去呼吸心跳，送醫急救30分鐘宣告不治。

芳苑及大城消防分隊立即前往執行緊急救護，洪男被撞後有鼻漏、胸部瘀傷、四肢骨折及撕裂傷等多處創傷，當場無呼吸心跳，經緊急送抵彰濱秀傳醫院，搶救30分鐘後仍於晚間7時15分宣告不治。

警方封閉外側車道進行採證與疏導，直至晚間7時22分排除狀況，恢復交通順暢，由於洪男停靠路肩車輛的行車紀錄器，恰巧在事故時間段的影像遺失；而曾男車輛的行車紀錄器也故障無法讀取。

車禍發生後，洪男的家人表示，後車有人目睹洪男突然從路肩跑到中線虛線處，接著衝到外側車道舉起雙手攔車，但因情況太過突然，煞車已來不及拍攝，希望昨天傍晚5時45分至6時15分間，行經台61線北上195公里處（福海宮附近）的用路人，能提供相關行車紀錄器畫面。

台61線北上芳苑路段發生死亡車禍。（民眾提供）

