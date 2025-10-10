為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    別惹牠！已有3人被虎頭蜂螫 苗栗消防局：近期民宅築巢通報增

    2025/10/10 13:14 記者彭健禮／苗栗報導
    一群登山客於上個月14日下午在苗栗縣神仙縱走10號樁附近，遇虎頭蜂襲擊，2男1女被螫，其中女子身中10幾針，出現肢體無力及嘔吐症狀，消防救援。（圖由消防提供）

    苗栗縣上個月中發生3名登山客遭蜂螫意外，其中一名女登山客被刺10多針，經救援送醫後，平安康復出院，苗栗縣消防局第五大隊表示，入秋氣候轉涼，正值虎頭蜂活動最旺盛的時期，除山區活動應加強注意，近期也接獲不少民宅蜂築巢案件，可撥打119通報協助摘除。

    一群登山客於上個月14日下午在苗栗縣神仙縱走10號樁附近，遭遇台灣大虎頭蜂襲擊，2男1女被螫，其中女子身中10幾針，出現肢體無力及嘔吐症狀，消防局獲報後，調派2梯次16名消防、義消上山救援送醫，經住院觀察治療後，平安康復出院。

    消防局第五大隊表示，蜂巢族群於秋季達到高峰，蜂群警覺性高，若不慎靠近易遭攻擊受傷，民眾進入山林活動應加強注意，此外近期民眾通報住家屋簷、附近樹梢有蜂築巢的案件也增加。蜂巢若位於住家周邊，請撥打119報案，由消防機關轉報捕蜂捉蛇廠商處理。

    消防局同時呼籲民眾進入山區或樹林活動時，應避免穿著顏色鮮豔或花紋衣物；勿使用香水、香氛噴霧或香味防蚊液；發現蜂巢應立即遠離，不得拍打或擲物挑釁。

    苗栗縣消防局第五大隊表示，入秋氣候轉涼，正值虎頭蜂活動最旺盛的時期，除山區活動應加強注意，近期也接獲不少民宅蜂築巢案件，可撥打119通報協助摘除。（圖由消防局提供）

    消防局宣導預防蜂螫應注意事項。（圖由消防提供）

