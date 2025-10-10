為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    超商砍殺女店員30刀 恐怖前男友判8年、賠182萬

    2025/10/10 10:51 記者黃佳琳／高雄報導
    余姓男子無視保護令涉砍殺前女友30刀被重判8年，民事部分得賠182萬餘元。（民眾提供）

    余姓男子無視保護令涉砍殺前女友30刀被重判8年，民事部分得賠182萬餘元。（民眾提供）

    23歲吳姓女超商店員去年深夜值班整理貨物時，突遭人持刀砍殺30刀，送醫後挽回一命，檢警查出凶嫌竟是吳女的余姓前男友，高雄地院依殺人未遂罪判余男徒刑8年，民事部分，吳女提告求償252萬元，法官判余男應賠182萬餘元。

    判決指出，余、吳2人曾是男女朋友，兩人前年4月分手，余嫌多次請求復合未果，吳女不堪余男到她工作的超商騷擾，前年5月聲請保護令，法院隔月核發，但余仍數度違反保護令持續跟監、騷擾，經吳女報案後，余男前年7月22日被拘提並羈押，直到8月28日才獲釋。

    前年9月9日凌晨，余男跑到超商堵人，當時吳女在超商門口掃地，趕緊逃到附近的旅館求助，余男倖倖然離開；13日凌晨3點多，余再度攜刀前往超商，吳女在店內整理商品，來不及反應就被余男揮刀刺中右大腿，總計余男狠刺吳女30刀。

    案發後，有鄰居聽到呼救聲，見義勇為持高爾夫球桿嚇阻，余男才罷手離去，而吳女手腳多處受刀刺傷，當場血流如注，送醫途中一度失去呼吸心跳，幸醫院即時搶救才將她從鬼門關前拉回。刑事部分，余男被依殺人未遂罪判刑8年定讞，吳女因受傷嚴重無法工作，提告求償252萬元，法官根據吳女受侵害程度，判余男應賠182萬餘元，可上訴。

