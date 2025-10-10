「男生喜歡女生那姿勢......」人妻見小三鹹濕對話怒告獲賠60萬

李女拿前夫和小三挑逗、性愛對話提告，士林地院判「小三」與前夫應賠償60萬元。（情境照）

台北市一名李姓女子與先生結婚13年後離婚，李女懷疑前夫有了「小三」才離婚，查出「小三」在2人電子郵件內問前夫：「你們男生是不是都喜歡，女生在自己身上的那個姿勢啊」，前夫回覆：「我還好」；李女氣得拿著2人挑逗、性愛對話提告。士林地院判「小三」與李女的前夫應賠償60萬元。

李女提告說，他與楊姓前夫婚後育有1子女，2人結婚13年後，今年初協議離婚；李女懷疑先生與彭姓女同事有染才與她離婚，查出前夫與彭女在2人婚姻存續期間，在電子郵件信箱內互傳有挑逗、性愛等鹹濕對話。

前夫問彭女「妳今天會想我嗎？」彭女回覆「你希望我想著你做？」前夫說：「下次真的強姦妳」，彭女回「你們男生是不是都喜歡女生在自己身上的那個姿勢啊」，前夫答稱：「我還好」。

李女主張，她與前夫婚姻存續期間，彭女與前夫發生不正常男女交往關係，共同侵害她配偶權益甚大，向2人求償100萬元。法院審理時，楊、彭抗辯，2人僅是一般正常朋友交往，未逾越男女分際，並無侵害李女的配偶權。

法官認為，楊與彭女的對話內容，含有挑逗、性愛意思，縱使2人並未發生性行為，但2人的對話已超出一般男女間正常對話界限，足證楊、彭2人間確實有逾越男女正常交往之行為，審酌2人職業為期貨交易員，年薪均超過200萬，判應賠償李女60萬元精神慰撫金。

