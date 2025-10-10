為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    白髮翁過馬路突擋汽車通行 警：不僅罰款恐另涉強制罪

    2025/10/10 11:17 記者洪定宏／高雄報導
    高雄白髮翁過馬路突擋汽車，警方強調不僅罰款，恐另涉強制罪。（讀者提供）

    1名白髮老翁過馬路突然阻擋汽車通行，雙方僵持數分鐘，高雄警方事後依行車紀錄影像研判，男子不僅違規，可罰500元，更有涉及強制罪疑慮，將通知到案說明。

    警方指出，10月9日上午7點46分，接獲汽車駕駛人電話報案，指她在前鎮區瑞福路遭陌生男子阻擋通行。7點47分，駕駛人指男子已離去，取消報案。

    汽車駕駛人事後將行車紀錄器影像上傳網路平台，指老人站在車前不動，趕緊鎖上車門，也擔心老人自撞，不敢移動汽車，也不敢按喇叭，擔心對方破壞汽車，最後駕駛人左偏繞行離去。

    警方指出，檢視影片畫面，男子站在汽車前阻擋車輛行駛行為，已違反《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第4款「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。」，可罰500元。

    警方強調，男子故意阻擋他人通行恐涉及《刑法》第304條強制罪，前鎮分局將主動介入調查，通知當事人到案釐清事發經過、還原事實。

