開貨車山區做案！通緝犯南投亂倒10噸廢棄物

南投水里鄉山區近期有通緝犯亂倒事業廢棄物，經查重量高達10噸。

南投水里鄉近年頻傳山區遭倒廢棄物，最近就有居民撞見嫌犯開貨車在山區做案，趕緊報警追查，惟警方到場時嫌犯已經逃逸，經警方調查，嫌犯中竟有通緝犯，後續將全力追緝；南投縣環保局會勘後則發現，傾倒的事業廢棄物約有10噸，依廢棄物清理法最高可處5年徒刑，得併科最高1500萬元罰金。

警方表示，近期水里鄉有民眾發現2名嫌犯開著3噸半的貨車，前往山區亂倒垃圾，當下立即報警，惟轄區員警到場時嫌犯已逃逸無蹤，之後調閱監視器影像，發現其中1人竟還是通緝犯，至於另名嫌犯也已掌握身分，將約談到案說明。

南投縣環保局指出，案發後已有派員前往勘查，發現貨車傾倒約3、4輛次，被倒的廢棄物多為塑膠混合物，估計重量約10噸，由於量體不小，已觸犯廢清法，依法可處1年至5年徒刑，得併科最高1500萬元罰金，且行為人還須負起廢棄物清運、去化責任。

環保局也提醒，民眾住家若進行修繕，拆除的廢棄物也要委託合法的業者清理，如受託業者任意傾倒或未妥善清理，屆時委託人也會面臨附帶清理及環境改善責任，民眾不可不慎。

