    社會

    言語爭執持刀將對方刺成重傷，法官判處1年5個月徒刑

    2025/10/10 10:08 記者謝武雄／桃園報導

    30歲吳姓男子前年10月12日凌晨4點，與一群友人在桃園市桃園區大同路KTV唱歌結束後，在戶外與洪姓男子發生爭執，吳竟拿出長7公分彈簧刀往洪男腹部、背部猛力刺擊，導致洪的肝臟、腎臟受傷，輾轉送往林口長庚醫院緊急手術才救回一命，檢方以殺人未遂罪將吳起訴，桃園地方法院判決出爐，法官認為吳男有悔意，且與對方達成和解，依重傷害未遂罪處有期徒刑1年5月。

    法官認為，吳姓男子犯後坦認有傷害犯行，也和被害人和解並賠償完畢，被害人當庭表示願意原諒，鑑於對被告科以重傷害未遂罪之法定最輕本刑，仍屬過重，在客觀上足有情堪憫恕的情形，依刑法第59條規定酌減輕其刑。

    本案審理期間，吳男坦承傷害但否認有重傷害故意，但腹、背部均為人體重要部位，若持利器猛刺可能造成重大傷害，吳男不能諉為不知，且吳男於偵查中並自陳知道持刀捅人腹、背部可能會發生重傷、死亡危險，堪認被告具有重傷害的不確定故意；另，檢察官起訴意旨認為，吳男有殺人犯意，然依被告攻擊部位、攻擊方式、事發經過，難認吳男有致被害人於死的殺人故意。

