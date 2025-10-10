澎湖消防局增添新裝備 加強打火弟兄安全

澎湖縣消防局添購數位式空氣呼吸器，增添火場出入安全。（澎湖縣消防局提供）

澎湖縣政府消防局添購新型「數位式空氣呼吸器」30組、個人搜救裝備95套，並同步辦理操作教育訓練，分發給基層單位使用，全面提升第一線消防人員火場救災之安全性與應變效能。

此次採購裝備為現代化高階數位式空氣呼吸器系統，全套裝備包含防護面罩與肺力閥、電子式氣瓶揹架組（含氣瓶揹架、減壓閥、電子式壓力錶、警示哨、電子式安全警示器）、緊急呼吸供氣系統及個人面罩無線電擴音器等核心組件，能在高熱、低視能與含氧量不足等極端災害環境中，確保消防人員呼吸安全與行動效率。

新式數位式空氣呼吸器與傳統機械式裝備相較，不僅大幅提升佩戴舒適性與操作便利性，並藉由電子式壓力監控系統與安全警示裝置，讓使用者即時掌握氣瓶壓力與使用時間，有效預防氣瓶耗盡所帶來的危安風險。而電子式安全警示器亦具備靜止警報功能，當消防人員在現場長時間無動作時，將自動發出高頻聲響，提醒現場同仁協助救援，進一步保障消防員生命安全。

另外今年編列經費採購個人搜救服裝95套，配發至馬公、澎南、湖西、白沙及西嶼分隊，強化救災防護能力及行動靈活性。此次配發搜救工作服款式新穎，且通過專業機構多項檢測，布料材質具備抗撕裂、抗靜電、透氣性等優點，並採戰術款式剪裁，搭配彈性布料提升伸展性及舒適度，另考量人命搜救時往往需長時間採低姿勢行動，搜救褲特別設計內置可拆式軟跪墊，加強膝蓋處防護力及舒適度。

澎湖縣消防局添購個人救難裝備，分發基層單位使用。（澎湖縣消防局提供）

