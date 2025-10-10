超變態！惡男誘2少女裸體塞下體視訊 判刑11年10月

男子吳振龍誘2少女裸聊還逼塞小黃瓜進下體，法官重判11年10月徒刑。（情境照）

男子吳振龍透過臉書隨機挑13歲少女小美（化名）加好友，先聊天卸下小美心防，再去網路購買未成年少女裸體影片，誘使小美跟他裸聊，小美同意後， 男竟讓小美在下體塞入小黃瓜、薯條，滿足他變態的性慾，小美因通宵未眠與吳男視訊，上課時被老師查覺異狀報警，警方調查時，又發現另名12歲少女小琪（化名）也受害，法官依兒童及少年性剝削防制條例重判吳男徒刑11年10月。

判決指出，2023年9月，小美與吳振龍透過臉書互加好友，吳男只要有空就會用手機找小美聊天，小美也逐漸卸下心防；同年10月，吳男想要跟小美有「更深入」的交往，竟在網路購買陌生少女的裸體影片，傳給小美欣賞後，向小美誆稱之前也有女生跟他裸聊，誘騙小美也脫下衣物跟他「零距離互動」。

小美同意後，先跟吳男裸聊一段時間後，吳男口味愈來愈重，要求小美在裸聊期間，往下體塞入小黃瓜、薯條，滿足他變態的性慾，小美擔心之前裸聊的影片外流，同意吳男要求，甚至下體受傷流血，吳男也不同意她停止「表演」，甚至不時喊她「母狗」、「玩具」、「女僕」。

小美和吳男裸聊互動長達1年半，加上通宵未眠視訊，吳男竟提議小美應趁白天在校上課睡覺，晚上才有精神陪他視裸聊；由於小美功課一落千丈，學校老師發現異狀後主動關心，小美才說出這段惡夢經歷，老師趕緊報案，警方今年4月上門查緝時，除發現小美受害外，另名12歲少女小琪也被吳男以送手機當誘餌，迫使裸聊長達1年。

高雄地方法院審理時，吳男坦承犯行，並提出與兩名少女和解的意願，但兩名少女的家人都不肯原諒吳男，還說女兒出現自殘情況，堅持告到底，法官依引誘少年自行拍攝性影像等罪，重判吳男徒刑11年10月，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法