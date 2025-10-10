中秋節前抱走一箱佳德鳳梨酥 「特務阿北」投案稱全分給弱勢族群

鄭男（左上角）抱著一箱鳳梨酥逃逸的身影。（記者邱俊福翻攝）

台北市知名糕餅店「佳德鳳梨酥」在中秋節前2天，1名身穿白帽、配戴口罩的阿北，趁店員忙碌時大喇喇步入店內，直接抱走一箱價值近4000元的鳳梨酥，從容離去，事後店方從監視器查看，發現整個行竊過程乾淨俐落，於網路PO文以「白帽阿北鳳梨酥疾風行動」為題刊登尋人啟事，並戲稱宛如國家級鳳梨酥特務行動，而這名年近7旬的鄭姓阿北發現遭警方鎖定後，昨天主動向轄區台北市松山警分局投案，並宣稱鳳梨酥已全分給吃不到的弱勢族群。

警方調查，68歲鄭男，居無定所，平時遊走於北市松山區等地方；本月2日上午9時許，鄭男頭戴白帽、口罩，揹著後背包，穿著藍色夾克，直接走入台北市松山區知名糕餅店「佳德鳳梨酥」店內，因他動作自然，融入取貨的民眾，加上店方人員正忙，沒有刻意留意下，鄭男大大方方直接自店內抱走一箱裝有8盒鳳梨酥的紙箱離去。

請繼續往下閱讀...

得手後，鄭男直接搭上公車，不到幾站又下車，到處遊走；警方據報後則根據監視器一路追查，鎖定身分，展開追緝。事後，店方在臉書官網刊登「尋人啟事」，以「白帽阿北鳳梨酥疾風行動：官方懇請您出來喝茶」，認為鄭男是以極高的特務潛行技巧，完成了一系列「不小心」操作，其有趣的PO文也引發網友熱議。

鄭嫌事後看到店方的PO文以及從媒體得知已遭鎖定下自知法網難逃，昨天遂主動至松山分局中崙派出所投案，但對於犯案經過及贓物流向，均仍避重就輕、閃爍其詞，宣稱得手的鳳梨酥全給了吃不到弱勢民眾，自己一盒都沒吃，全案訊後依竊盜罪函送台北地檢察署偵辦。

鄭男店內抱走鳳梨酥被錄下的影像。（記者邱俊福翻攝自「佳德鳳梨酥」臉書官網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法