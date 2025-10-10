為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    誤打倒車擋！「懂事貨車」倒退嚕閃過賓士、特斯拉

    2025/10/10 10:29 記者鄭景議／新北報導
    新北市中和區健康路7日中午發生一起離奇的「無人駕駛」自撞事故。（記者鄭景議翻攝）

    新北市中和區健康路7日中午發生一起離奇的「無人駕駛」自撞事故。（記者鄭景議翻攝）

    新北市中和區健康路7日中午發生一起離奇的「無人駕駛」自撞事故，30歲張姓男子駕駛小貨車停車時，疑似誤將排檔打成倒車檔，下車後車輛竟自行倒退滑行，沿途擦身閃過停車格內的特斯拉、一輛賓士車，橫越車道最後撞上對向的消防栓才停下，所幸無人受傷，畫面被放上網路，也讓網友看了直呼「懂事的貨車」。

    中和分局指出，當時張男駕駛小貨車停放在健康路一帶，卻未察覺排檔桿打成倒車檔，當他下車後，貨車竟慢慢往後滑行，撞上對向消防栓才停住。警方獲報趕抵現場後，立即進行交通疏導與事故處理，經酒測張男值為0.0毫克，並無飲酒情形，現場也無人受傷。

    這起驚險畫面也被行車紀錄器拍下並上傳網路，畫面中可見小貨車自行倒退時，還「靈巧地」閃過一輛賓士與停車格內的特斯拉，讓網友看了直呼「懂事的貨車」、「這車是來報恩的」、「比人還會閃」。警方提醒，駕駛人停車時務必確認拉好手煞車、排檔位置正確，以免發生類似意外。

    貨車沿途擦身閃過停車格內的特斯拉、一輛賓士車。（記者鄭景議翻攝）

    貨車沿途擦身閃過停車格內的特斯拉、一輛賓士車。（記者鄭景議翻攝）

