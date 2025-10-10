為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    區權會通過每戶漲300元管理費，住戶抓到「這點」成功阻止漲價

    2025/10/10 09:37 記者黃佳琳／高雄報導
    鳳山某社區大樓調漲管理費，被住戶抓到「小辮子」提告成功阻擋漲價。示意圖非當事社區（資料照）

    鳳山區某社區大樓召開區權會，會中決議通過調漲每戶300元管理費，黃姓住戶不滿漲價，發現區權會議是以「臨時動議」提出提高管理費議題，但議題並非第1次區權會原定議題，因此違反公寓大廈管理條例規定，法官認同黃姓住戶看法，判漲價於法不合，決議不成立。

    判決指出，去年9月，鳳山某社區大樓召開區權會，第一次區權會因參加住戶人數不足1/2，流會後，於同月29日召開第二次區權會，這次會議有1/5的住戶出席，達成法定開會標準；會議中，管委會在臨時動議中，提出更換物業管理公司後，提案每戶調漲300元管理費。

    區權會議表決通過後，引來黃姓住戶不滿，他認為每戶齊頭式漲價300元不公平，應該以區分所有權人使用的坪數進行計算，且提高管理費議題並非第1次區權會原定議題，主張決議無效，向法院提出訴訟。

    高雄地方法院鳳山簡易庭審理時，管委會供稱，因更換管理公司後，管理費每月有2萬元缺口，討論過程有人認為應依各區分所有權人坪數收取費用，有人認為以每戶300元方式收取費用，經到場區分所有權人過半數投票決議，才會做出每戶收取300元方式補足缺口。

    但法官認為，依公寓大廈管理條例規定，第二次區權會的議案需與第一區權會議案相符，且攸關住戶權益的調漲管理費不得以「臨時動議」提出，因此認定漲價於法不合，判決議不成立，可上訴。

