載女友人摩鐵性侵辯遭「仙人跳」 色男逃21年下場慘了

台中男子阿雄（化名）與女子小芬（化名）是初認識的朋友，2002年10月邀她到餐廳用餐，離開途中小芬覺得頭暈交換駕駛，阿雄卻將車開到汽車旅館，原本要拉小芬進房間被拒絕，阿雄竟將汽車座椅打平，強吻還以手對她強制性交得逞，小芬後來假裝陪同買藥，趁機脫離魔掌報案，沒想到阿雄2003年、2020年先後兩次逃亡遭通緝，直到2024年才落網受審，雖矢口否認犯案，在逃了21年後，法官仍依強制性交罪，判處有期徒刑4年。

判決指出，阿雄2002年10月14日中午邀小芬到台中一家飯店餐廳用餐，下午3點多要離開時，小芬突然覺得頭痛、精神恍惚，於是和阿雄交換駕駛，阿雄卻將車開往一家汽車旅館，表示兩人在餐廳用餐中毒，提議先在旅館休息再出去買藥，並打開車門要求小芬下車，但小芬拒絕。

阿雄見狀將座椅調整成平躺狀態，並撲到小芬身上強吻，還企圖扯下小芬內褲，小芬見狀死命拉住內褲才沒有被脫下，阿雄見無法得逞，以手對她強制性交得逞。

小芬為求自保脫身，趁機撥打電話給鄭姓男友，並向阿雄佯稱先到藥房買藥後再返回旅館，阿雄信以為真，由小芬開車載他離開旅館，小芬趁他下車買藥時，趕緊駕車逃離返家，因頭暈入屋睡覺後，直到隔天凌晨1點多，才在男友陪同下前往醫院就醫並報案。

台中地院審理時，阿雄卻在2003年8月逃亡遭通緝，2019年落網曾安排強制治療的精神鑑定，卻二次逃逸未鑑定，2020年7月又被通緝，直到2024年10月才到案，並接受審判，審理時否認有強制性交的行為，辯稱是小芬說不舒服，無法開車才會載她到摩鐵休息，但載她抵達後就離開，懷疑自己被設局仙人跳。

法官發現，雖然已事經20多年，不過小芬對於被侵害的經過還是能清楚描述，前後證言始末一貫，若非親自經歷，應難憑空編撰如此不堪情節，證述的可信性高。

且事發後前往醫院驗傷，胸部有被抓傷的傷害，與阿雄撲到她身上強吻的傷勢相符，法官審酌阿雄犯後否認犯行，態度惡劣，依強制性交罪，判處有期徒刑4年，可上訴。

