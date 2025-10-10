為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    女子雙十國慶中獎變噩夢！他供帳戶助詐騙被判刑

    2025/10/10 07:43 記者王捷／台南報導
    台南男子提供帳戶助洗錢，判刑3月、罰金1萬元。示意圖。（資料照）

    台南男子提供帳戶助洗錢，判刑3月、罰金1萬元。示意圖。（資料照）

    蔡姓女子去年雙十國慶前夕收到「中獎通知」，誤信只要先匯款就能領獎，遭詐騙集團騙走4萬9985元。警方循線查出收款帳戶來自吳姓男子提供，台南地方法院依幫助洗錢罪判處有期徒刑3月、併科罰金1萬元。

    吳男明知提供金融帳戶可能被詐騙集團利用，仍在桃園觀音區一間超商以交貨便方式寄出台新銀行帳戶的提款卡與密碼，供不詳人士使用。詐團隨即以「雙十國慶大抽獎」為名，在通訊軟體中假冒活動單位，誘使蔡女誤信中獎訊息而匯款。詐團得手後迅速提領一空，蔡女發現異常報警，才循線查出帳戶來源。

    檢方認為，吳男的行為同時幫助詐欺與洗錢，以刑法想像競合規定，要以其中的重罪來處罰。法院指出，吳男輕易交付提款卡與密碼，導致金流斷點，使受害人無法追回損失，也讓執法單位難以追查詐團成員，對社會治安影響很大，這種行為應該受到譴責。

    但審酌吳男無犯罪前科，在檢警調查時中坦承犯行，並未取得任何報酬或犯罪所得。可以用洗錢防制法第23條、刑法第30條規定減輕處罰，又考慮他的知識水平與經濟狀況後，量處有期徒刑3月、罰金1萬元，該帳戶已非被告實際持有，且所涉款項早被提領，若宣告沒收將過於嚴苛，因此沒有沒收。

