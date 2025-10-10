為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    高雄少年不滿女友被戲弄 撂6人痛打對方還刺2刀

    2025/10/10 06:11 記者陳文嬋／高雄報導
    一行人騎車逃逸。（民眾提供）

    一行人騎車逃逸。（民眾提供）

    高雄市一名莊姓少年不滿連姓少年網路戲弄女友，竟撂6人分持木棍痛打對方，混亂中有人持刀刺中連姓少年2刀，送醫縫合傷口驚險保命，鳳山警方今循線逮獲莊姓主嫌等4人，持續追緝在逃共犯，全案朝向聚眾鬥毆及傷害罪嫌偵辦。

    警方調查，連姓少年（16歲）昨於網路留言戲弄莊姓少年的女友，引發莊姓少年不滿，雙方於網路互嗆，爆發言論衝突。

    莊姓少年昨天深夜11時許，透過友人以唱歌為由，釣出連姓少年到鳳山區頂庄路與頂明街口一間娃娃機店，連姓少年不疑有他，獨自1人赴約前來。

    莊姓少年竟撂6人到場，分持木棍痛打連姓少年，混亂中有人持刀刺中連姓少年2刀，造成連姓少年左肩及左手臂受傷，緊急送醫縫合傷口，驚險保住一命。

    鳳山警方今凌晨據報到場，一行人已鳥獸散，警方調閱監視器以車追人，循線逮獲主嫌莊姓少年等4人到案，4人均否認持刀傷人，莊姓少年坦承教唆傷人。

    警方持續調閱監視器，要揪出持刀傷人者，並追緝其餘在逃共犯，全案朝向聚眾鬥毆及傷害罪嫌偵辦。

    鳳山警分局呼籲民眾遇有糾紛應以理性態度溝通，並循平和處理方式解決，切勿因一時情緒失控衍生衝突觸法。

    圖為案發地。（民眾提供）

    圖為案發地。（民眾提供）

