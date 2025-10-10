為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    公文晚到13天 性侵犯沒治療判無罪

    2025/10/10 07:22 記者王捷／台南報導
    黃男犯性侵後多次未依通知接受輔導，台南地方法院查出市府裁處書比命令日晚寄13天，他收到後即報到治療，認不符構成要件，判決無罪。（記者王捷攝）

    黃姓男子犯性侵案，未依規定輔導教育，台南地檢署認為他多次未到院治療，應依屆期不履行罪處罰。但台南地方法院查出，台南市政府寄發裁處書晚寄13天，被告收到後隔天就報到治療，因此判處無罪。

    黃男去年因妨害性自主案被判刑8月、緩刑4年確定，依規定應接受心理治療與輔導教育，市府衛生局曾分別在同年的6月與8月通知他前往治療，但他三度未出席，社會局因此於11月28日裁處1萬元罰鍰，並命他在11月26日與12月10日限期履行。

    檢方主張，被告在11月26日未前往治療，已屆期不履行，應性侵害犯罪防治法處罰，不過法院審理後發現，社會局的裁處書是12月9日才寄存送達，寄送時間比命令要求到院的日期還晚，被告在11月26日時根本還沒接到命令，自然不具屆期不履行的法律條件。

    法院另調閱醫院紀錄，確認被告於12月9日收到處分後，12月10日就到院參加輔導課程。法官認為，檢方所提證據雖顯示他曾未到場接受治療，但侵害犯罪防治法的處罰規定，必須建立在行政命令合法送達的基礎上，但是黃男晚收到裁處書，所以不符合條件。

    依無罪推定原則，南院認為黃男雖曾被判定性侵害，卻因晚收到裁處書而無法成立，全案判決無罪，全案還可以上訴。

