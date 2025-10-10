為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    詐欺犯沒錢賠 瞎扯「大韓帝國台灣國會議員」求撤銷緩刑被駁回

    2025/10/10 06:48 記者王捷／台南報導
    黃姓詐欺犯違反緩刑條件未履行賠償，抗告時自稱「大韓帝國台灣國會議員」，主張中華民國無司法管轄權，高院認其理由無據，駁回抗告，確定須入監服刑。（記者王捷攝）

    黃姓男子犯詐欺罪沒錢賠被撤銷緩刑，他抗告稱，美國已派兵要驅「偽中華民國」，他身為「大韓帝國台灣國會議員」，認為我國司法無權管轄，但高等法院不回應他的荒誕言論，駁回抗告，維持原判。

    黃男在2020年時因犯詐欺罪判刑7月、緩刑5年，條件是要分期賠償被害人97萬元，但他只付21萬多元。雲林地檢署聲請撤銷緩刑，他提出抗告，理由是因他有「大韓帝國」身分。

    台南高分院調查，黃男經協商程序獲緩刑，條件是須每月支付賠償金給被害人，但自判決確定以來，付款紀錄斷斷續續，從2021年起逐漸減少，去年整年度僅兩次付款共6000元，今年至今也僅繳6000元，履行情況與緩刑條件落差極大。

    這時，黃男又辯稱自己年近70歲，身體狀況不佳、失智、腦萎縮，且是低收入戶、無財產無收入，沒有能力給付。但法院認為，他曾在庭上表示手上有朋達國際實業股份有限公司股票、公司即將上市，若發股利可一次清償，顯示他並不是全然沒有能力還錢。

    高分院審理後認為，黃男至今履行約23%的賠償金，還欠超過75萬元，已失去緩刑應有的改過自新效果，被害人的利益也沒有受到保障，所以駁回抗告、維持撤銷緩刑，裁定確定後，不可以再抗告。

