    首頁 > 社會

    網紅Ted控3歲女兒遭膠帶貼嘴、巴臉 涉虐童女老師3萬交保

    2025/10/10 01:02 記者王定傳／台北報導
    網紅Ted控訴3歲女兒遭老師凌虐，到警局

    YouTuber「Ted」控訴，3歲女兒在新北林口的雙語幼兒園遭老師以封箱膠帶貼住嘴巴，甚至打臉、關進小黑屋。園方否認虐童指控，警方昨天（9日）約談李姓女老師，新北地檢署複訊後認李女涉刑法強制、傷害、妨害幼童發育等罪，諭知3萬元交保。

    Ted在影片指控，孩子事發後夜夜驚醒、夢中哭泣，甚至需接受兒童心理治療，妻子也因此連續數夜無法入眠。他指出，其他家長也目睹老師在監視器拍不到的位置，用膠帶封孩子嘴、掌摑臉部，甚至把學生拖進暗室「管教」；有家長更爆料老師午休時會把「比較難管教」的孩子趕出教室，讓他們直接在走廊地板睡覺。

    園方則發聲明說，已成立內部調查小組調閱監視畫面及約談相關教職員，「老師將膠帶貼在手臂是為了方便使用，並未黏貼學生」、「所謂『小黑屋』只是孩子等待家長接送的教室，短暫關燈是為了安撫秩序，期間均有教師陪同」，堅稱「拍打臉部的情節從未發生」。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

