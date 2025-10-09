阿北中投資詐騙噴294萬！詐團想再拐200萬 雄警智擒大媽車手

警方將計就計，逮捕取款莊女移送法辦。（民眾提供）

高雄市楠梓區李姓男子投資股票被騙294萬元，詐騙集團竟食髓知味，想再騙200萬元，警方將計就計，由李男約出對方，當場逮獲莊姓女子，依詐欺罪嫌移送法辦。

警方今天說，詐騙集團假投資、真詐財，60歲李姓男子誤信投資股票，被騙294萬元，詐騙集團食髓知味，慫恿繼續投資，打算再騙200萬元。

李男察覺有異，請求警方協助，才驚覺被騙，警方將計就計，請李男假意配合面交，雙方昨天約在楠梓區藍昌路公園取款。

警方部署警力守株待兔，果然等到自稱投資公司收款專員莊姓女子前來取款，當場逮補，查扣身上手機、假收據及假工作證等證物。

警方調查，51歲莊女到案否認行騙，辯稱不知情，但李男指證歷歷，警訊後今天將她依詐欺罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

楠梓警分局呼籲民眾切勿輕信「高薪、免經驗、可日領」等徵才廣告，或網路投資群組誆稱「穩賺不賠」，如遇可疑訊息，請撥打165反詐騙專線查證，以免受騙或誤觸法網。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

