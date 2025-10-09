9電廠不服公平會罰鍰提訟調解成立 北高行：法院、行政機關、人民3贏

北高行調解庭近期完成9家民營電廠與公平交易委員會罰鍰案調解，歷時1年8個月，雙方達成共識，結束多年爭訟。（資料照）

台北高等行政法院高等行政訴訟庭受理嘉惠、長生、和平、森霸、星能、新桃、星元、麥寮及國光電力9家民營電廠，不服公平交易委員會處罰鍰、提起行政訴訟（112年度訴字第654號等9件）。北高行今表示，各案均已達成調解，為多年爭端劃下句點。

北高行指出，9家電廠先前因違反公平交易法遭公平會裁罰，分別提起行政訴訟請求撤銷罰鍰。案件經承審法官移付調解，由具學術及實務經驗的石姓教授擔任調解委員，分析雙方利益及訴訟成本，並引導當事人充分陳述、釐清爭點。

歷經1年8個月協調，調解委員提出兼顧雙方利益的方案，最終各案均順利調解成立，讓歷時多年的行政訴訟和平落幕。

北高行說明，自2023年8月15日行政訴訟調解新制施行以來，已移付調解98件，其中92件終結、45件調解成立，成立率達48.91%，並強調，調解制度可協助雙方衡量爭訟成本、促進理解與妥協，達成法院、行政機關與人民三贏的結果。

