10/9 今彩539頭獎開2注！800萬獎落新北、台中

10月9日開獎的第114000245期今彩539頭獎開出2注，由新北市永和區文化路111號1樓的「高進彩券商行」和台中市大里區中新里中興路二段214號的「爆米發彩券行」開出；第114000081期威力彩頭獎則摃龜。

第114000081期威力彩中獎號碼為「第一區：01、06、11、20、34、35。第二區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共24注中獎，每注可得2萬元；伍獎共165注中獎，每注可得4000元；陸獎共1173注中獎，每注可得800元；柒獎共2470注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬4558注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬7226注中獎，每注可得100元；普獎共3萬3142注中獎，每注可得100元。

第114000245期今彩539中獎號碼為「02、04、12、15、29」。頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共207注中獎，每注可得2萬元；參獎共7603注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7092注中獎，每注可得50元。

第114000245期39樂合彩中獎號碼為「02、04、12、15、29」。四合共19注中獎，每注可得21萬2500元；三合共257注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬6220注中獎，每注可得1500元。

第114000245期3星彩中獎號碼為「138」。壹獎共190注中獎，每注可得1萬元。

第114000245期4星彩中獎號碼為「9342」。壹獎共20注中獎，每注可得10萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

