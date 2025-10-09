為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    南二中10多人騎單車闖紅燈迴轉 警：違反道交條例請校方加強宣導

    2025/10/09 22:36 記者王捷／台南報導
    放學時段多名台南二中學生集體騎腳踏車闖紅燈迴轉，畫面被民眾拍下上傳網路引發批評。警方指學生違反交通管理處罰條例，已加強疏導並請校方強化宣導。（翻攝臉書社團）

    放學時段多名台南二中學生集體騎腳踏車闖紅燈迴轉，畫面被民眾拍下上傳網路引發批評。警方指學生違反交通管理處罰條例，已加強疏導並請校方強化宣導。（翻攝臉書社團）

    10多名台南二中學生騎腳踏車集體闖紅燈穿越路口，畫面被民眾拍下上傳網路，痛批校方放任不管、管理鬆散，影片曝光後，引發家長與網友關注，但目前警方並未表明是否要開罰單。

    影片長約20秒，拍攝地點位於台南二中側門外，紅燈亮起時，10多名身穿制服的學生成群騎出校門，未停等號誌便直接橫越馬路，甚至在車流中逆向迴轉；從畫面可見，現場汽機車停等，情況顯得混亂。有網友批評學校放任學生違規，也有民眾憂心若發生車禍「後果不堪設想」。

    警方指出，影片中腳踏車騎士未依號誌行駛，已違反道路交通管理處罰條例第74條第1項第1款，可處300至1200元罰鍰；為保障學生及其他用路人安全，警方已加派警力在放學時段疏導車流，並請校方加強宣導交通安全、提醒學生遵守號誌規定。

    警方呼籲，學生放學時應注意周邊車流，切勿爭道搶行或闖紅燈，違規不僅危及自身安全，也可能影響其他用路人，提醒家長與師長共同引導學生遵守交通規則，防止意外發生。

