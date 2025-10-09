為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    大學教授被控性侵女大生 輕觸私處因「這件事」獲判無罪

    2025/10/09 21:35 記者鮑建信／高雄報導
    高雄某大學教授阿國涉性侵女大生，被地院判決無罪，情境照。（資料照）

    高市某大學教授阿國（化名）涉嫌性侵女大生，被依妨害性主自罪起訴，地院調查女方同意他上下其手外，並指稱「那話兒」輕觸私處即「擊發」，因無從證明阿國有性侵行為，法官判決他無罪。

    檢方指出，有婦之夫的阿國在某大學任教期間，為被害女大生的論文指導教授，2015年10月間，以討論論文為由邀約出遊，女大生為求順利取得學位，勉強配合。

    同月31日晚上，阿國在台南某飯店房間，涉嫌強行脫去女大生衣物，上下其手並親吻，甚至性侵得逞，觸犯利用權勢性交罪和猥褻罪嫌。

    阿國則說，當時正在追求女大生，並經她同意而成為男女朋友交往，坦承有親吻、脫衣、撫摸等行為，但否認有猥褻、性侵；女大生也附和說，雙方確有親密舉止，但她只記得，阿國那話兒碰到她下體外部，沒有進入就洩了。

    承辦法官調查，據查扣證物等資料，無法確認兩造確有在飯店過夜外，更無從證明阿國有性侵行為。至於阿國另涉及猥褻罪部分，院方據LINE對話紀錄，阿國再三表達愛意後，女大生未明確拒絕，反而頻繁聯繫、見面，並同意他親吻並自行規定每日親吻額度，因此判決無罪，可上訴。

