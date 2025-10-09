「紅火案」纏訟19年 辜仲諒更四審拚無罪：我有信心

辜仲諒被控「紅火案」已纏訟19年，高院更四審今首度開庭，庭畢，辜被問及「對更四審有無信心」時表示「我有信心（無罪）」。（記者楊國文攝）

前中信金控副董事長辜仲諒被控操縱股價、插旗兆豐金，涉「紅火案」，已纏訟19年，一審重判9年，高院更二審、更三審均改判辜無罪，但最高法院將辜涉銀行法特別背信罪、刑法背信罪的部分撤銷發回高院更四審，更四審今開庭審理，辜庭後表示沒有犯罪，「我有信心（無罪）」。

台北地檢署起訴認定，2004年中信金欲插旗兆豐金，辜仲諒與張明田、林祥曦等主管，利用紙上公司「紅火」購入連結兆豐金股票的結構債，並間接操縱兆豐金股價，獲取不法利益3047萬多美元，約10億台幣，損害中信金利益，涉犯銀行法特別背信罪、證交法特別背信罪、內線交易、刑法背信罪等。

一審至更一審分別判辜9年、9年8月、3年6月，高院更二審改判辜無罪，經最高法院發回更三審，仍判無罪。

高院更三審認定，紅火公司贖回結構債產生的差額獲利，並非中信銀的損害，未涉銀行法背信等罪，而中信金大量買進兆豐金股票，是基於轉投資購股的正當動機及合理商業目的，未觸犯證交法間接操縱股價、洗錢等罪，撤銷改判辜和中信主管張明田、林祥曦均無罪。

高檢署不服上訴，最高法院將辜等人被控銀行法特別背信罪、刑法背信罪撤銷發回高院更四審審理。

更四審今首度開庭，辜庭訊全程未發言，委由律師代答。辜的律師團主張辜無罪，張明田、林祥曦均表示沒有犯罪，請求仍判無罪。

辜的律師團指出，此案從金管會調查至今，前後纏訟19年之久，從檢方起訴到最高院發回更審，判決不乏臆測之詞，辜仲諒到底觸犯那些犯行，不同法院判決竟不一樣，最高法院卻又兜圈子回到第一審判決後上訴二審的狀態，請求維持更二、更三審判決無罪。

庭後，辜仲諒微笑離開高院，被問及「對更四審無罪有無信心」時，辜表示「我有信心」。

