高雄女代書控訴遭詐墜樓亡 警拘提宮廟住持姊妹釐清

高雄女代書控遭詐墜樓亡，警拘提宮廟主持人姊妹釐清案情，死者女兒將遺書交給律師。（資料照）

高雄一名孫姓女代書墜樓身亡，她生前曾控告鳳山某廟孫姓女主持人姊妹涉嫌詐欺，死者家屬控訴母親曾留紙條提及被孫姓姊妹及吳姓女代銷幹部所騙，警方今（9）日晚間持拘票將2女帶回偵訊，並查扣手機釐清案情。

據了解，死者56歲孫姓女代書是該宮廟信徒，經主持人姊妹介紹認識吳姓女代銷幹部，死者後來向40多名親友籌調資金上億元，原按期收回部分資金，後來吳女等人就沒再給錢，孫姓女代書認為被騙，7月間曾向警方報案，直至10月1日在鼓山區住處墜樓，送醫不治。

廟方則委託律師發出聲明，強調死者所指述是借貸關係，並非聯手詐騙、斂財，對於孫女向40多名親友借貸巨款不知情，且這些親友並非信徒，廟方並不認識，孫姓姊妹稱是為幫助死者渡過財務難關，後來見她更加困苦，至今仍未對死者孫女提出債權訴訟，若有不實言論將採法律途徑。

孫姓女代書的女兒則於8日在母親靈堂前召開記者會，哭訴母親受騙，遭宮廟女主持人和代銷公司聯手詐騙，無法面對調籌資金的親友，才用生命抵債。高雄警方今天傍晚拘提孫姓主持人，查扣手機及帳戶比對，追查是否涉及詐欺，還是借貸糾紛，檢警將調查、釐清案情。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

