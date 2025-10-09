台中黑心業者無照抽水肥亂排 二審逆轉變有罪判1年2月

台中市林姓工程行業者無照排水肥，一審無罪二審逆轉判刑1年2月。（資料照）

台中一名林姓工程行老闆無照抽水肥還亂排糞水，惡臭撲鼻引來民眾報案，環保局稽查發現排水溝內全是糞便與污水，監視器更拍到他親手掀起溝蓋、把管線伸進去，林男辯稱「車拋錨」，管線「只是放著」沒排水，一審判他無罪，但二審法官認為他說詞前後矛盾、過去又有兩次違法紀錄，逆轉判刑1年2月。

判決指出，林男經營的工程行並未取得合法清除水肥許可文件，前年10月24日，他前往北區一處民宅，以1500元價金承接抽水肥作業後，卻將污水載往大雅區一處排水溝傾倒，環保局接獲民眾檢舉後趕抵現場，雖未逮到人，仍在溝內發現大量糞便等廢棄物。

請繼續往下閱讀...

稽查人員調閱監視器畫面，發現林男駕駛槽車停於該處，掀起沉重水溝蓋將管線接入溝內，保七總隊據此將案件移送檢方偵辦，林男始終否認犯罪，辯稱當天「車壞了暫停」，因為「味道太臭」才會把管線放入排水溝，並無傾倒行為。

一審法官認為現場雖有糞便與稽查紀錄，但未能直接證明林男棄置，故判無罪，檢方上訴台中高分院後，二審認定，林男供述前後不一，對於當天行車路線、修車地點及工作內容均說法反覆，且過去就有兩次違法排放水肥紀錄，加上環保局人員證稱該水溝蓋沉重，無法搬開蒐證，僅能以手機透過孔洞拍攝。

若林僅車輛拋錨暫停該處，何需大費周章搬起溝蓋，將管線置於水溝內，認定林男當時的確在該處違法排放廢棄物，依《廢棄物清理法》判林男有期徒刑1年2月，沒收犯罪所得，仍可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法