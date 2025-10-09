為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    繞過光復災區花蓮搬家去高雄 小貨車半路慘與吉普車相撞……

    2025/10/09 20:44 記者劉人瑋／台東報導
    小貨車、吉普車在台東市臨海路、馬亨亨大道路口相撞。（記者劉人瑋攝）

    小貨車、吉普車在台東市臨海路、馬亨亨大道路口相撞。（記者劉人瑋攝）

    台東市臨海路、馬亨亨大道路口今晚7點左右發生車禍，正要臨海路左轉吉普車與直行南下的小貨車相撞，吉普車右側車身被撞凹，小貨車車頭嚴重受損，所幸人員都只是輕傷。小貨車乘客說，本來想從花蓮移居到高雄，特地繞過光復災區、走海線南下，想不到在台東出車禍。

    2車乘客、司機都有繫安全帶，僅有輕傷，只是配戴了20多年眼鏡噴走，所有人在凌亂的現場遍尋不著。

    而到底當時燈號如何？車禍如何發生？眾人說法不一，加上行車紀錄器都無作用，確切事發仍待警方調閱路口監視器釐清。

    吉普車駕駛說，當時從知本方向到了事發路口左轉入市區。小貨車乘客則說自己是要南下高雄，住在花蓮鄉吉安鄉，實在住不習慣，將房都賣了、今天搬到高雄定居，光復是災區，加上193線仍難行駛，特地走海線經臨海路南下，「明天還要在高雄就醫，想不到卻遇上車禍、走不開」。

    車體相撞部分嚴重變形。（記者劉人瑋攝）

    車體相撞部分嚴重變形。（記者劉人瑋攝）

    小貨車與吉普車相撞，安全島上坐了一地的患者，所幸皆無大礙。（記者劉人瑋攝）

    小貨車與吉普車相撞，安全島上坐了一地的患者，所幸皆無大礙。（記者劉人瑋攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播