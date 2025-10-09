繞過光復災區花蓮搬家去高雄 小貨車半路慘與吉普車相撞……

小貨車、吉普車在台東市臨海路、馬亨亨大道路口相撞。（記者劉人瑋攝）

台東市臨海路、馬亨亨大道路口今晚7點左右發生車禍，正要臨海路左轉吉普車與直行南下的小貨車相撞，吉普車右側車身被撞凹，小貨車車頭嚴重受損，所幸人員都只是輕傷。小貨車乘客說，本來想從花蓮移居到高雄，特地繞過光復災區、走海線南下，想不到在台東出車禍。

2車乘客、司機都有繫安全帶，僅有輕傷，只是配戴了20多年眼鏡噴走，所有人在凌亂的現場遍尋不著。

請繼續往下閱讀...

而到底當時燈號如何？車禍如何發生？眾人說法不一，加上行車紀錄器都無作用，確切事發仍待警方調閱路口監視器釐清。

吉普車駕駛說，當時從知本方向到了事發路口左轉入市區。小貨車乘客則說自己是要南下高雄，住在花蓮鄉吉安鄉，實在住不習慣，將房都賣了、今天搬到高雄定居，光復是災區，加上193線仍難行駛，特地走海線經臨海路南下，「明天還要在高雄就醫，想不到卻遇上車禍、走不開」。

車體相撞部分嚴重變形。（記者劉人瑋攝）

小貨車與吉普車相撞，安全島上坐了一地的患者，所幸皆無大礙。（記者劉人瑋攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法