基隆海巡新造35噸級巡防艇成軍 加強東北海域救援與查緝

海巡署艦隊分署基隆海巡隊新造35噸級巡防艇PP-3530巡防艇今天成軍，加入我國北部海域救生救難，與打擊走私行列。（記者林嘉東翻攝）

海巡署艦隊分署基隆海巡隊新造35噸級巡防艇PP-3530今（9日）天成軍，加入我國東北角海域救生救難，與打擊走私行列。基隆海巡隊長莊光正表示，PP-3530艇上配置高壓消防水砲，每小時噴水量約7萬公升、射程可達60公尺，具備強大消防與滅火能力，且船體採鋁合金打造並強化防撞結構，可有效提升執行登檢、查緝等任務之安全與效率。

海巡署艦隊分署基隆海巡隊今天下午在基隆港東15號碼頭舉行「PP-3530巡防艇成軍與祈福典禮」，由基隆海巡隊長莊光正主持，除宣布PP-3530艇成軍，加入東北角海域防線，並祝福新艇執行各項維護漁權、守護主權及海上巡弋任務順利平安。

請繼續往下閱讀...

莊光正表示，PP-3530艇是依艦隊分署「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」建造的新型35噸級巡防艇，具備航速快、吃水淺、操縱靈活及節能減碳等特性。全艇長22.35公尺、寬5.12公尺、最大吃水1.0公尺，續航力達676浬，最高航速可達45節（約時速83公里）。艇上配有高壓消防水砲，每小時噴水量約7萬公升、射程達60公尺，具備強大滅火與支援能量。船體採鋁合金打造並強化防撞結構，可有效提升執行登檢、查緝等任務之安全與效率。

基隆海巡隊表示，隨著PP-3530艇正式成軍，搭配既有的同型PP-3501艇，將大幅強化東北角海域巡邏與執勤能量，為守護國人生命財產安全，再添一股堅實力量，此外呼籲，民眾如發現海上不法情事或需要協助，請撥打「118」海巡服務專線，海巡人員將在最短時間內趕赴現場，全力維護海域秩序與國人安全。

海巡署艦隊分署基隆海巡隊新造35噸級巡防艇PP-3530巡防艇今天成軍，加入我國北部海域救生救難，與打擊走私行列。（記者林嘉東翻攝）

海巡署艦隊分署基隆海巡隊今天下午在基隆港東15號碼頭舉行「PP-3530巡防艇巡防艇成軍與祈福典禮」，由基隆海巡隊長莊光正（右2）主持。（記者林嘉東翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法