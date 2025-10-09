為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    薇閣中學「5男2女搞出人命」？ 校方報案提告誹謗 警追查發文者

    2025/10/09 18:46 記者王冠仁／台北報導
    近日社群平台盛傳，台北市老牌私立薇閣中學有5男2女學生不當交流「鬧出人命」。對此，薇閣中學指出，相關訊息均屬謠言，不實言論影響學生聲譽，今日已至北投分局報案。（擷取自google街景）

    最近網路社群上流傳，知名的貴族私立學校薇閣中學，有5名男學生、2名女學生在校內有「不當行為」，甚至還疑似「搞出人命」，有學生因此轉學。對此，校方除了在今天發聲明澄清以外，也前往轄區派出所報案提告誹謗；對此，警方證實校方確實已來提告，目前將進一步追查發文者。

    據悉，近來在社群網站上有貼文流傳聲稱，最近有薇閣中學5男2女學生，在校內廁所出現「不當行為」，甚至還有人懷孕，事後有2名男學生因此轉學。

    對此，校方今天發出聲明澄清，強調這是不實資訊。校方強調，絕不容忍任何形式的網路霸凌、不實資訊的散布或人身攻擊，學校已即刻啟動校安機制，將針對散播、轉傳不實內容者，依校規及相關法令研議處理。

    據了解，今天早上校方人員前往轄區北投分局光明派出所報案，針對發文者提告誹謗。警方今天證實，確實已經接獲校方報案，目前警方將設法追查首篇貼文的發文者身分，並設法傳喚到案，進一步釐清案情。

