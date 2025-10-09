積欠罰款稅費520筆逾18萬 土地遭查封法拍嚇壞家屬急代清償

68歲王姓男子欠稅、罰款達520筆、18萬多元，行政執行署台南分署原本查封其土地進行法拍，王男近日偕家屬出面由家屬代繳清欠款，保住土地免於法拍。（行政執行署台南分署提供）

一名68歲王姓男子從2020年到2023年間因駕車有眾多違規行為，被國道警察等取締開罰單，台南市府交通局裁處有337筆罰款、共15萬8千多元，加上他欠牌照稅、179筆通行費，合計18萬3千多元。行政執行署台南分署原本要拍賣王的持分土地，近日，王男與家屬到台南分署、才知事情嚴重性，由其家屬代繳清欠款，土地免於遭拍賣。

行政執行署台南分署統計表示，那4年間，王男駕車違規行為包括未繳通行費、未繳停車費、超速、任意跨越兩條車道行駛、不依規定使用燈光、在多車道不依規定駕車、違規停車、闖紅燈、在高速公路違規行駛路肩、高速公路未依規定變換車道、轉彎或變換車道不依標誌、標線、號誌指示、行駛高速公路未繫安全帶、紅燈右轉等，共有337筆罰款為15萬8900元台幣。

另王男滯欠牌照稅4筆、通行費179筆，總計滯欠高達520筆、金額共計18萬3815元，逾期未繳納，被南市府交通局等移送行政執行署台南分署強制執行。

台南分署表示，執行人員收案後查得王男名下有持分土地，函請地政機關將1筆位於南市南區的持分土地辦理查封登記，從今年7月後進行兩次拍賣都流標，原訂10月7日要第3次拍賣。

在拍賣前，王男與家屬到台南分署稱，違規車輛是親屬用他的名義買的，目前無法連絡到親屬；王的家屬則說，平日在國外工作，這次回國赫然得知事情嚴重性，代替王男繳清這筆罰款，才保住王的土地不被法拍。

台南分署並提醒欠稅、罰款的民眾，若有經濟困難無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，但如故意拒不繳納，台南分署一定會強力執行。

