    首頁 > 社會

    基隆騎士待轉區準備左轉 竟因「這原因」挨罰

    2025/10/09 18:38 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市中山一路205號路口設有機車待轉區，有騎士因待轉區停滿迫停到一旁槽化線，慘遭檢舉開罰。（圖為民眾提供）

    基隆市中山一路205號路口設有機車待轉區，有騎士因待轉區停滿迫停到一旁槽化線，慘遭檢舉開罰。（圖為民眾提供）

    基隆中山一路205號附近路口有陷阱？林姓騎士申訴，他的機車要左轉往基隆火車站南站，機車要停到待轉區，尖峰時段，待轉區已停等4輛機車，他的機車被迫停在相鄰的槽化線上，遇到民眾檢舉苦吞900元罰單。基隆市府指出，下週四（16日）現場會勘解決。

    位於基隆港西岸的中山一路205號附近的路口，平日車流量大，基隆市交通處限制不能直接左轉往火車站，路旁畫設有機車待轉區，很多人會利用待轉區往火車站南站，但待轉區空間有限，只能同時停5輛機車，待轉區兩旁全都是槽化線，稍有不慎就會壓到槽化線、或是停在槽化線上。

    林先生投訴，他有一次想要停進機車待轉區時，裡面已有4輛機車，他被迫停在槽化線上，沒想到就被檢舉。

    基隆市警察局指出，機車停在停等區待轉，依規定應停在待轉區的格子內，如果停在槽化線上遭檢舉事證明確，依道路交通管理處罰條例可開罰900到1800元。

    基隆市交通處副處長黃詩涵指出，當初會這樣劃設，係考量中山一路路口機車無法直接迴轉，因此設置機車待轉區，兩側有白色槽化線主要是怕直行車會和待轉機車過近碰撞，引導直行車行進方向，也把線型拉順，但機車不能停在槽化線上。交通處16日將邀集警察局、工務處、區公所等相關單位直接現場會勘，找出解決之道。

