南投補教師遭控性侵學生被禁教 受害者再「現聲」：狼師仍在授課

南投補教師遭控性侵被禁教，受害者再「現聲」控狼師仍授課。（記者蘇孟娟攝）

南投縣一名張姓補教老師去年被控20多年前涉性侵當時才15歲的國中生，因已過追訴時效，南投檢方做出不起訴處分，南投縣教育處獲報調查，去年已裁處該師終身不得任聘補教老師，但近來該師被檢舉頻繁出沒補習班甚至疑有任教事實。去年控訴張師的C女已定居國外，今「現聲說法」，強調看到該師仍在補習班出入、憂有其他人受害，斥狼師沒資格再當老師；人本基金會中部辦公室主任曾芳苑則促南投縣教育處應確實調查。

張師澄清指出，遭C小姐指控後，為了自清才提妨害性自主自訴案，檢察官做出不起訴處分；至於教育處的裁處，也提起行政訴訟，下月19日會有判決。並說，因住家就在補習班樓上，出入會經過補習班大門，被指在櫃台前也是去找擔任負責人的妻子。

C小姐指控，她因家庭情況特殊，跟阿公阿嬤住，當年國二升國三暑假去補習班上課，張姓教師常藉機接近她，還說她家境不好「很想要照顧她」，也不時拿錢、禮券給她，後被誘騙性侵1年多，她不敢跟家人說，之後出國定居。受前兩年Me Too風潮鼓舞，雖已事隔多年仍決定站出來揭發狼師案，最近卻得知張師竟還在補習班任教，因不確定自己是不是第一個、還是最後一個受害者，決定再發聲，斥狼師沒有資格當老師，盼台灣教育單位要好好加油，怎能任狼師繼續任教下去。

曾芳苑指出，張師被控案去年經南投教育處裁處終身不得任聘補習班教師，但他被檢舉重出江湖，南投教育處卻查不到，令人匪夷所思，促南投縣教育處應擴大調查，不能讓狼師繼續有機會危害學生。

據了解，張師提自訴案，沒有妨害性自主的證據，另渉猥褻部分因已過追訴期限而予以不起訴處分。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

