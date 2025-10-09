為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    龔明鑫疑遭狗仔跟拍 刑事局：無涉跟騷、社維法

    2025/10/09 18:18 記者邱俊福／台北報導
    經濟部長龔明鑫。（資料照）

    經濟部長龔明鑫今天受訪表達今年6月間於擔任行政院秘書長時，曾疑似遭到狗仔跟拍，司機發現後已報警；當時，刑事警察局與台北市警中正一分局獲報後，曾對於司機記下的車號追查，查知該車為格上租車公司名下車輛，租車人疑似是民眾黨主席黃國昌的李姓前助理，經研究相關法條，皆無法涉及「跟騷法」與「社會秩序維護法」下，目前案件仍持續了解中。

    據悉，去年6月11日晚間，時任行政院秘書長的龔明鑫搭座車，從行政院離開要去台北市松菸文創園區赴宴時，眼尖的司機發覺行政院側門外頭的有輛不明轎車尾隨，司機一路偷偷觀察，直至龔明鑫餐敘後，離開時該輛轎車又再度現身尾隨，司機隨即記下車號，向台北市警局中正一分局報案，因事涉敏感，刑事局據報也派員到場了解。

    警方經透過司機記下的車號追查，發現為格上租車公司名下車輛，經查租車人疑為民眾黨主席黃國昌的李姓前助理，但因相關法條中，不構成「跟騷法」，而「社會秩序維護法」則需當事人需先有勸阻行為，且對方仍不聽勸阻繼續跟隨，方能依法開罰，因此也不構成。

    由於該案涉及行政首長層級，有國安與人身安危等疑慮，刑事局非常重視，不敢輕忽，將持續進一步調查了解。

