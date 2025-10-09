金車求償愛樹7億假執行遭反控 聲請停審北院駁回

金車控愛樹轉移資產，試圖暫停北院審理愛樹反控損害賠償案，但法院駁回聲請，訴訟仍持續。圖為金車公司總部一樓外觀。（記者劉詠韻翻攝）

國內知名飲料大廠金車企業，與愛樹科技多年爭訟，雙方訴訟版圖橫跨士林地方法院、高等法院與台北地方法院；士院先前判金車勝訴，認定愛樹公司疑轉移資產規避債務，應與關係企業連帶清償7億元。不過，愛樹另案反控金車依尚未確定的高院判決進行假執行，導致損害，向北院提起損害賠償訴訟，金車聲請北院暫停審理該案，待高院7億主案確定後再審，但北院認為抵銷抗辯無須待他案結果，裁定駁回。

北院裁定指出，依民事訴訟法第182條規定，若訴訟裁判需以他訴訟的法律關係是否成立為依據，法院得於他訴訟終結前停止訴訟程序。然而，若當事人僅以他案債權作為抵銷抗辯，法院本可依職權審酌雙方主張與證據，自行判斷該抗辯是否成立，無須等待他案判決結果。

判決書提及，金車於2023年間依高院判決假執行部分向士林地院聲請執行，但該判決後遭最高法院廢棄發回，目前仍在高院審理中。愛樹科技主張因假執行受損，遂另案起訴求償。金車則聲稱另案中仍有債權可供抵銷，並以此為由請求暫停審理。

不過，北院審酌後認為，金車主張的抵銷債權，即可依兩造辯論與證據自行裁判，並非以他案結果為先決條件，依法難以准許停止訴訟程序，遂裁定駁回聲請。

根據先前開庭攻防，愛樹委任律師曾強調，士院判決屬「不真正連帶」關係，抵銷必須當事人相同方得成立，故金車主張以該判決進行抵銷並不合法。金車方律師則反駁，抵銷抗辯是債務人權利，不以確定判決為要件。

