    社會

    涉詐領助理費1412萬被起訴 林宜瑾：已繳回所有金額

    2025/10/09 17:06 記者劉婉君／台南報導
    立委林宜瑾。（資料照）

    立委林宜瑾。（資料照）

    民進黨籍立法委員林宜瑾涉虛報助理名冊，詐領公費助理費共計1412萬7388元，台南地檢署今（9日）偵結起訴。對此，林宜瑾表示，偵查中已明確表達認罪立場，並在起訴前主動繳回所有相關金額，也期待制度面未來能有所調整，避免相同案例一再發生。

    檢方調查林宜瑾涉貪案，時間自2009年8月至2024年8月期間，包含台南縣議員、台南市議員及立法委員任內，長達15年，今依貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物，及刑法使公務員登載不實等罪嫌，將林宜瑾及其服務處黃姓主任、黃姓助理共3人起訴。

    面對檢方起訴，林宜瑾表示，在偵查中明確表達認罪立場，並在起訴前主動繳回所有相關金額，是她應該承擔的責任，更是還給社會一個交代。

    林宜瑾強調，自己從參與學生運動開始，到擔任28年的民意代表，每一天無不戰戰兢兢如履薄冰，風評有口皆碑。於公於私，表現皆對得起支持她從政的選民、親友。然而她也要誠摯地向所有關心該案的民眾致歉。過去因制度長年存在的模糊地帶，使得許多辦公室運作產生不當慣例，但她也坦承「這並不能成為我的藉口」。

    林宜瑾表示，願意承擔錯誤，也期待未來制度面能有所調整，避免相同的案例一再發生。未來會以更謙卑的態度面對社會與司法，盡力彌補所造成的遺憾。

