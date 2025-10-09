年僅19歲就當山老鼠 盜取珍貴扁柏還吸毒

周嫌年僅19歲，重回蘭陽溪河床現場說明搬運扁柏過程。（宜蘭三星警分局提供）

宜蘭三星警分局8日清晨接獲民眾通報，蘭陽溪河床疑有山老鼠出沒，警方隨即會同林保署查緝，並在福山街道成功攔截可疑貨車，盤查後意外發現周姓犯嫌年僅19歲，並當場查扣貴重台灣扁柏，市價約12萬元，另起出安非他命吸食器2組，全案依違反森林法等罪送辦。

警方調查，周男趁著夜色昏暗，前往大同鄉台7甲線1.8公里處下方約100公尺的蘭陽溪河床盜取漂流木，以器械等工具挖掘埋在河床上的貴重林木後，再搬運上貨車，準備載往放置處時遭查緝，當場人贓俱獲。

經林保署人員鑑定，森林木為珍貴台灣扁柏，屬貴重針一級木，其中一根長3.1公尺、直徑50公分，材積約0.68立方公尺、重約546公斤；另一根長0.4公尺、直徑40公分，2根扁柏合計新台幣12萬餘元。

警方表示，周男屬現行犯，除當場查扣扁柏2根外，另起出安非他命吸食器2組，全案依違反森林法、刑法竊盜罪及毒品危害防制條例，移送宜蘭地檢署偵辦；由於扁柏重量不輕，不排除另有同夥協助搬運，將深入追查，揪出其他山老鼠，並呼籲民眾如發現不法，應積極通報警方。

台灣扁柏被周嫌搬運至車內。（宜蘭三星警分局提供）

2根遭盜取的扁柏市價約12萬元。（宜蘭三星警分局提供）

