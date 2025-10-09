為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    年僅19歲就當山老鼠 盜取珍貴扁柏還吸毒

    2025/10/09 17:06 記者王峻祺／宜蘭報導
    周嫌年僅19歲，重回蘭陽溪河床現場說明搬運扁柏過程。（宜蘭三星警分局提供）

    周嫌年僅19歲，重回蘭陽溪河床現場說明搬運扁柏過程。（宜蘭三星警分局提供）

    宜蘭三星警分局8日清晨接獲民眾通報，蘭陽溪河床疑有山老鼠出沒，警方隨即會同林保署查緝，並在福山街道成功攔截可疑貨車，盤查後意外發現周姓犯嫌年僅19歲，並當場查扣貴重台灣扁柏，市價約12萬元，另起出安非他命吸食器2組，全案依違反森林法等罪送辦。

    警方調查，周男趁著夜色昏暗，前往大同鄉台7甲線1.8公里處下方約100公尺的蘭陽溪河床盜取漂流木，以器械等工具挖掘埋在河床上的貴重林木後，再搬運上貨車，準備載往放置處時遭查緝，當場人贓俱獲。

    經林保署人員鑑定，森林木為珍貴台灣扁柏，屬貴重針一級木，其中一根長3.1公尺、直徑50公分，材積約0.68立方公尺、重約546公斤；另一根長0.4公尺、直徑40公分，2根扁柏合計新台幣12萬餘元。

    警方表示，周男屬現行犯，除當場查扣扁柏2根外，另起出安非他命吸食器2組，全案依違反森林法、刑法竊盜罪及毒品危害防制條例，移送宜蘭地檢署偵辦；由於扁柏重量不輕，不排除另有同夥協助搬運，將深入追查，揪出其他山老鼠，並呼籲民眾如發現不法，應積極通報警方。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    台灣扁柏被周嫌搬運至車內。（宜蘭三星警分局提供）

    台灣扁柏被周嫌搬運至車內。（宜蘭三星警分局提供）

    2根遭盜取的扁柏市價約12萬元。（宜蘭三星警分局提供）

    2根遭盜取的扁柏市價約12萬元。（宜蘭三星警分局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播