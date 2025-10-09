為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    誤入「歧途」！機車上國1大業隧道釀車禍 騎士送醫吃罰單

    2025/10/09 17:10 記者林嘉東／基隆報導
    55歲賈姓男子今天午後騎機車誤上國道1號，在北向0公里大業隧道出口處，與內側車道王男駕駛汽車發生碰撞。（記者林嘉東翻攝）

    55歲賈姓男子今天午後騎機車誤上國道1號，在北向0公里大業隧道出口處，與內側車道王男駕駛汽車發生碰撞。（記者林嘉東翻攝）

    55歲賈姓男子今（9日）中午騎機車誤上國道1號，在北向0公里大業隧道出口處，與內側車道王男駕駛的BMW休旅車發生碰撞，賈男身體多處挫傷裂傷送醫；由於賈男騎機車上國道，國道公路警察局第一公路警察大隊將依違反道路交通管理處罰條例對賈男開出3000元以上、6000元以下交通罰單。

    國道第一公路警察大隊勤務指揮中心獲報，今天12時58分國道1號北向0公里處，在過大業隧道出口後有機車與汽車事故，救護車到場將賈姓機車騎士送醫，頭部撕裂傷及身體多處挫傷，無生命危險，酒測值尚待醫院抽血檢測。

    警方說，相關肇事經過已完成採證，賈男騎機車行駛國道，涉及道路交通管理處罰條例第33條第4項「機車行駛高速公路」，警方將依法製單。

    警方表示，北部地區交流道因鄰近都會區，容易有誤上高速公路的情況，呼籲民眾騎乘機車或腳踏車應注意道路標誌、標線，以免發生誤上國道的危險狀況，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，車輛部分則會請救援隊載運下交流道，以維安全。

    賈姓男子騎機車誤上國道1號，與汽車發生碰撞，賈男身體多處挫傷裂傷送醫後脫離險境。（記者林嘉東翻攝）

    賈姓男子騎機車誤上國道1號，與汽車發生碰撞，賈男身體多處挫傷裂傷送醫後脫離險境。（記者林嘉東翻攝）

    內側車道王男駕駛的BMW休旅車與誤上國道的機車發生碰撞。（記者林嘉東翻攝）

    內側車道王男駕駛的BMW休旅車與誤上國道的機車發生碰撞。（記者林嘉東翻攝）

