「神說」吸金45億！ 中檢第二波起訴56人 豪車法拍、追繳逾億

神說公司成員非法吸金45億，櫃內甚至塞滿現金。（中檢提供）

台中地檢署偵辦「神說國際網路股份有限公司」非法吸金45億案，繼8月首波起訴負責人陳姓男子（化名陳光）等8人後，今天第二波偵結，再將公司法人、核心幹部及全台分所所長等56人一併起訴，全案遭訴人數累計高達64人，累積追繳資產逾1億997萬元。

「神說公司」自2021年間打著「AI標會平台」與「CCE中華資金交易所」旗號，在全台舉辦說明會，號稱結合大數據與自動續標技術「穩賺不賠、8年翻倍」，以每會56萬、61萬或76萬元為單位吸引投資，保證8年後可補足至200萬元，甚至宣稱資金不足由公司代墊，實際上以「後金補前金」手法維持運作，年化報酬率高達188%，明顯違法吸金。

台中地檢署接獲台灣高檢署可疑帳戶預警中心通報，指派檢察官黃鈺雯指揮專案小組，先後於今年4月、6月及8月發動三波搜索，共拘提主嫌陳光、系統工程師及分所幹部等63人到案，首波已起訴陳光等8人，今天第二波再將56人追加起訴，涉犯銀行法非法吸金罪。

檢方查出，該集團在全台設立42個分所，並成立「中華資金有限公司」為資金中轉站，實際吸金達45億多元，全台3000多名投資人受害，目前已查扣房地產7筆、涉案帳戶現金與資金多筆，另包括5輛賓利等豪車及近2億元債權，為保障被害人財產，已先行將4輛豪車變價拍賣，拍得1721萬元，並命債務人解繳公庫9276萬餘元，合計追回逾1億997萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

查扣的豪車。（中檢提供）

