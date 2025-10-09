屏東光電廠弊案 三地集團董事長鍾嘉村羈押禁見

三地集團董事長鍾嘉村涉屏東光電弊案，被法官裁定羈押禁見。（記者黃佳琳翻攝）

三地集團與開陽公司合作「屏鵝公路太陽光電發電廠開發計畫」，涉工程款回扣，檢調2日帶回兩集團董事長，複訊後，依違反《證交法》的特別背信罪聲押三地集團董事長鍾嘉村、開陽公司董事長蔡宗融，法官裁定鍾嘉村2千萬交保、蔡宗融無保請回，高雄地檢署抗告，高雄地院今重開羈押庭，裁定鍾嘉村羈押禁見，蔡仍開庭中。

「屏鵝公路太陽光電發電廠開發計畫」總開發面積積達130.734公頃，電廠預定位址橫跨屏東縣車城鄉與獅子鄉，由三地集團中的北基公司和開陽能源股份有限公司合作開發，兩間公司先合資成立「合豐能源股份有限公司」，由合豐主導開發案。

兩間集團疑似有工程款回扣問題，加上光電廠開發案財報也有疑點，被檢調懷疑內情不單純，2日發動搜索帶回三地集團董事長鍾嘉村、開陽公司董事長蔡宗融共10多人到案，檢方複訊後，依違反《證交法》中的特別背信罪聲押鍾嘉村、蔡宗融兩人，公司林姓副總30萬元、詹姓財務20萬元交保。

高雄地方法院原裁定鍾嘉村2千萬交保、蔡宗融無保請回，雄檢不服抗告成功後，案件發回高雄地院重審，法官開庭後認定犯罪嫌疑重大且有串證之虞，裁定鍾嘉村羈押禁見，蔡的部分仍在開庭中。

