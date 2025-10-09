董娘遭台版地面師狠詐1.1億 歐悅集團「貸款專員」涉10案判5年

董娘遇詐團被洗劫1.1億的財產，警方逮捕成員。（資料照，警方提供）

彰化60多歲人稱「董娘」的楊姓女子去年接到假檢警電話，指稱她的銀行帳戶涉洗錢案須監管，董娘將帳下5500萬積蓄轉出，還將名下2棟價值數千萬的透天厝拿去抵押貸款2700萬，又被詐團找來地政士、律師、金主等人聯手詐騙，再剝一層皮，短短半年被詐走1億1千萬元。負責接觸董娘的「貸款專員」吳男涉案情節相對單純，日前經彰化地院審結，他出面接觸楊女等10名被害人，總共造成對方3360萬元損失，依一罪一罰，被判5年徒刑。

吳男矢否口認犯案，聲稱「我只是代辦貸款，不是詐團」，但檢方勾勒集團犯罪模式，點出吳男扮演的角色，讓法官採信，予以判刑。

判決書指出，2023年9月間，董娘接到假刑警來電，指稱「你的帳戶涉嫌洗錢，檢方已掌握證據，現在必須交由政府監管，配合調查，否則將面臨重罪起訴！」董娘還在思索哪個帳戶出問題時，假警提醒「偵查不公開」，不得跟任何人提起此事；接著假檢察官打來，「妳現在涉及重大案件，所有資產都要審查！妳名下的房產，必須立即交付監管，如果妳不交出，表示妳有犯罪嫌疑！」董娘依指示將名下5500萬移到指定帳戶，檢察官告知會派員協助房產轉移。

判決書指出，董娘接獲詐團其它成員告知，其2間位於員林市的房子可貸得2700萬元，集團派出被告吳男到董娘家協助把2處房產抵押給「歐悅集團」負責人林冠宏，董娘取得2700現金，扣掉代書費、手續費、利息共224萬元交給吳男，另外1575萬餘元，她主動聯絡假檢察官該如何處理？假檢派車手到家裡取拿，最後尚餘900萬元則轉入指定帳戶，隨即被提領一空。

此事董娘一直暪著家人，還打算借錢把2棟房子贖回來，朋友和家人發現她行為有異，去年2月報警，但董娘帳戶所匯的金錢和2幢房子加上2700萬元的貸款，總共1.1億元已全數被詐團捲走。

法庭上，吳男矢口否認犯行，辯稱「我是代辦貸款，不知道董娘被詐騙才找我貸款」。根據起訴書，吳男的貸款金主是歐悅集團的林冠宏，從吳男跟貸款人的對話，可以發現他極力迴護林冠宏，此透露出被告跟金主的關係。

法官表示，本案受害人並非只是楊女一人，被害人被詐團施以詐術後都與吳男展開聯繫，貸得款項後，再由車手出面收取款項、提領或由水房人員匯款轉帳，本案詐欺集團成員彼此間各司其職互相分工，方能完成犯罪，足認其組織縝密、內部分工細密。本案共有10名被害人，依一罪一罰，應判處被告5年徒刑。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

