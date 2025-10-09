金價屢飆新高! 新北無耳茶壺山坑洞驚見白骨 疑掏金老人冷死坑道

圖為無耳茶壺山步道。（觀光旅遊局提供）

新北市瑞芳地區的九份、金瓜石，早年金礦產業興盛，日前無耳茶壺山一處廢棄坑洞驚見1具白骨，警方依白骨頭部戴著頭燈、手套等遺留物，研判為前往掏金的年長者，加上白骨完整，現場未有凌亂打鬥跡象，研判疑天冷等因素自然死亡，已採集白骨與遺留物DNA，追查死者身分。

新北市瑞芳警分局水湳洞派出所5日下午3時許獲報，有3名山友在爬無耳茶壺山步道時，爬進木頭封釘的廢棄坑洞後，發現距離洞口100多公尺坑洞底部有1具白骨，嚇到爬出洞外報警。警方趕抵發現，該具白骨蜷縮在廢棄礦坑坑洞底部，身上穿著條紋POLO衫，與深色西裝褲與運動鞋，頭部有1個已鏽蝕的燈具，手骨的尼龍手套也已布滿青苔；警方勘驗現場還發現，白骨周邊有1包泡爛的黃長壽香菸與發霉的菸蒂等遺物，研判死者為前往掏金的長者，身高約160至170公分。

案經警方採集白骨、採證菸蒂、與衣、褲上DNA後，今天報請檢察官相驗後認定，白骨周邊遺物並無凌亂，與無打鬥跡象，且白骨完整，無骨折，疑因天冷等因素自然死亡，死亡時間約1年左右，指示警方比對近1年失蹤人口，追查死者身分。

