為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台南左鎮二寮死亡車禍案外案 車主欠債馬3被開走抵押釀禍

    2025/10/09 16:38 記者劉婉君／台南報導
    台南左鎮二寮4日發生的死亡車禍，傳出無照駕駛肇事的馬3是車主欠債暫時抵押。（讀者提供）

    台南左鎮二寮4日發生的死亡車禍，傳出無照駕駛肇事的馬3是車主欠債暫時抵押。（讀者提供）

    台南左鎮二寮4日發生死亡車禍，無照的18歲蘇姓男子開著「馬自達3」飆速，失控衝撞前方同行友人的機車，造成17歲楊姓騎士送醫不治，引發社會關注。事後傳出馬3並非蘇男所有，車主自稱因欠債，車子暫時被開走抵押，不料卻被開到二寮釀禍。

    新化警分局表示，已於第一時間通知車主到案說明，目前了解雙方有債務糾紛，車主已提出傷害、恐嚇等告訴，將調查後一併報請檢察官指揮偵辦。

    據了解，馬3的車主因欠前女友2萬1千元，雙方日前相約談判後，曾因口角發生推擠，車主自稱遭到毆打，之後協議同意暫時先由對方保管車輛，待11月底還清債務後再取回，4日凌晨蘇男與友人開車將車主載回家，沒想到後來竟開車前往二寮，造成該起死亡事故。

    由於車主將車輛借給無照者發生事故，警方表示，該案車主雖沒有刑事連帶責任，但依《道路交通管理處罰條例》，仍會有行政責任。

    至於肇事駕駛是否涉毒駕案，警方指出，4日交通事故發生當時，處理員警當場即依規定實施酒測及採證，肇事車輛內未發現違禁品及毒駕跡象，惟事後家屬請求調查證據當日，分局即依程序採集蘇民尿液送檢，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

    台南左鎮二寮4日發生的死亡車禍，傳出無照駕駛肇事的馬3是車主欠債暫時抵押。（讀者提供）

    台南左鎮二寮4日發生的死亡車禍，傳出無照駕駛肇事的馬3是車主欠債暫時抵押。（讀者提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播