台南左鎮二寮死亡車禍案外案 車主欠債馬3被開走抵押釀禍

台南左鎮二寮4日發生死亡車禍，無照的18歲蘇姓男子開著「馬自達3」飆速，失控衝撞前方同行友人的機車，造成17歲楊姓騎士送醫不治，引發社會關注。事後傳出馬3並非蘇男所有，車主自稱因欠債，車子暫時被開走抵押，不料卻被開到二寮釀禍。

新化警分局表示，已於第一時間通知車主到案說明，目前了解雙方有債務糾紛，車主已提出傷害、恐嚇等告訴，將調查後一併報請檢察官指揮偵辦。

據了解，馬3的車主因欠前女友2萬1千元，雙方日前相約談判後，曾因口角發生推擠，車主自稱遭到毆打，之後協議同意暫時先由對方保管車輛，待11月底還清債務後再取回，4日凌晨蘇男與友人開車將車主載回家，沒想到後來竟開車前往二寮，造成該起死亡事故。

由於車主將車輛借給無照者發生事故，警方表示，該案車主雖沒有刑事連帶責任，但依《道路交通管理處罰條例》，仍會有行政責任。

至於肇事駕駛是否涉毒駕案，警方指出，4日交通事故發生當時，處理員警當場即依規定實施酒測及採證，肇事車輛內未發現違禁品及毒駕跡象，惟事後家屬請求調查證據當日，分局即依程序採集蘇民尿液送檢，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

