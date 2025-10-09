飼主最重罰1.5萬 !放牧羊群影響交通 南投水里警方祭出動保法

南投台16線水里市區路段，羊群佔據道路癱瘓交通。（資料照，民眾提供）

南投水里鄉近年不論省道、縣道，都有機會看見羊群在公路邊吃草，嚴重影響交通安全，警方依道交條例僅能開罰300至600元罰鍰，對飼主來說不痛不癢，警方將針對飼主累犯行徑，改以動保法移請南投縣政府裁處，最高可處1萬5000元罰鍰，盼以重罰杜絕類似事件再發生。

水里鄉省道台16線、縣道131線，近來頻繁有羊群在公路邊吃草，但吃著吃著就橫跨馬路，影響往來車輛安全，轄區警方為此不僅勸導過飼主，還曾依道交條例第84條疏縱禽、畜在道路奔走開罰300元，惟罰則太輕根本沒在怕，以致飼主屢屢放任羊群在水里市區、郊區道路吃草，影響沿線交通安全。

警方表示，由於飼主放任羊群在公路吃草行走已非初犯，且屢勸不聽，以致近日又有羊群在縣道131線活動，為此將蒐集近年該飼主放任羊群遊蕩影響交通的事證，依動保法第5條未提供動物安全環境，移請南投縣政府裁處，依法可處3000至1萬5000元罰鍰，盼藉由重罰手段，以免飼主故態復萌。

南投縣道131線水里路段，羊群在公路吃草，甚至橫越馬路，迫使往來車輛緊急煞車。（資料照，民眾提供）

南投縣道131線水里路段，近日又有羊群在公路吃草，影響往來車輛通行。（民眾提供）

