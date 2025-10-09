累犯不知悔改！嘉義水電工酒駕微電車撞死婦 二審重判7年10月

有多次酒駕前科的嘉義翁姓男子，2024年8月間再酒駕撞死1名婦人，高等法院台南分院二審仍判翁男7年10月重刑。（資料照，記者王俊忠攝）

嘉義1名翁姓水電工2024年8月在工地喝保力達藥酒後，騎微型電動二輪車行經嘉36鄉道時，撞倒1名黃姓婦人傷重不治，翁男呼氣酒測值高達0.91，雖與死者家屬達成和解，一審國民法官庭仍重判他7年10月徒刑；上訴後二審認為他有多次酒駕前科、仍不知悔改再酒駕車禍致人於死，惡性不輕，維持一審原判。

高等法院台南分院判決指出，翁男於2024年8月15日中午到下午時間喝保力達藥酒，先搭老闆的車子到嘉義朴子老闆住處，再騎微型電動二輪車回家，同日傍晚6點許，騎到嘉36鄉道時、疏未注意車前狀況，撞到站在路邊的黃姓婦人，黃婦全身多處傷勢與顱內出血，送醫搶救後延到同月17日凌晨傷重不治。翁男經警方呼氣檢測，酒測值高達0.91。

二審合議庭法官表示，翁男過去有2次酒駕前科、還有1次過失致人於死的案件，去年再犯本案致黃婦於死，且其酒測值相當高，是黃婦車禍案的肇事主因，所生損害重大且不可回復，翁的犯行沒有可憫恕之處，一審國民法官庭認為不應減刑。

對於翁男上訴請求減輕量刑，二審合議庭認為，翁男犯行確無可憫恕之處，其有多次酒駕前科，過去被判刑執行完畢，仍再犯本案，足見翁男對刑罰的反應力甚為薄弱，本次酒測值更高達0.91，顯示翁男毫無戒心、惡性不輕，難予以輕縱。

二審合議庭強調，一審國民法官庭的量刑已詳予斟酌各項事證，沒有違法、裁罰權濫用或違反公平合理、罪刑相當及比例等原則，二審尊重一審的裁量決定；此案還可上訴。

